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بعد بيان المصالحة.. مسشتار بن زايد يهاجم هؤلاء​

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بعد بيان المصالحة.. مسشتار بن زايد يهاجم هؤلاء​
 
الجمعة، 04-12-2020 08:41 م



شن الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، هجومًا على وكالات الأنباء والمسئولين عنها.

جاء هذا بعد بيان ألقاه وزير الخارجية الكويتي حول الأزمة الخليجية.

وكتب عبدالخالق عبدالله عبر "تويتر": "بيان خارجية الكويت عن اجواء المصالحة الخليجية على أهميته لا يتحدث عن تفاصيل أو اتفاق ثنائي قطري/سعودي كما زعمت وكالات الأنباء ولا يشير لحدوث اختراق في الأزمة أو تفاهمات ملموسة بل يشير لرغبة جميع أطراف الأزمة مواصلة الجهود لتحقيق المصالحة الخليجية التي يتمناها الجميع".
 

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