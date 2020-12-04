بعد بيان المصالحة.. مسشتار بن زايد يهاجم هؤلاء​

الجمعة، 04-12-2020
08:41 م
شن الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
، هجومًا على وكالات الأنباء والمسئولين عنها.
جاء هذا بعد بيان ألقاه وزير الخارجية الكويتي حول الأزمة الخليج
ية.
وكتب عبدالخالق عبدالله عبر "تويتر": "بيان خارجية الكويت عن اجواء المصالحة الخليج
ية على أهميته لا يتحدث عن تفاصيل أو اتفاق ثنائي قطري/سعودي كما زعمت وكالات الأنباء ولا يشير لحدوث اختراق في الأزمة أو تفاهمات ملموسة بل يشير لرغبة جميع أطراف الأزمة مواصلة الجهود لتحقيق المصالحة الخليج
ية التي يتمناها الجميع".