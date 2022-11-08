بعد انتهاء مدة حبسها عامين.. خروج هدير الهادي من سجن القناطر

الثلاثاء، 08-11-2022
10:19 ص
قررت مصلحة السجون الإفراج عن هدير الهادي فتاة التيك توك
الشهيرة، من سجن
القناطر منذ عدة أيام، بعد قضائها مدة حبسها -عامين كاملين- وسدادها الغرامة
المقدرة بـ 100 ألف جنيه.
وقال عصام الطباخ محامي هدير الهادي
، في تصريحات نقلها موقع
"مصراوي"، أن هدير لا يتم التحقيق معها حاليًا في أية بلاغات بعد خروجه
من محبسها، موضحًا أن الجهات المختصة قررت خروجها بعد انتهائها من قضاء مدة حبسها
في القضية رقم 762 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، وعدم ارتباط اسمها بأية قضايا
أخرى.
وعاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية، فتاة التيك توك هدير الهادي
بالحبس لمدة
سنتين وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامها في الاتجار بالبشر.
أشار الطباخ إلى أن هدير الهادي
اتجهت عقب خروجه من محبسها إلى بلدتها في
محافظة البحيرة، وستعود بعد أسبوعين إلى القاهرة مرة أخرى لتحدد مستقبل أعمالها
الفترة المقبلة.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على فتاة تدعى هدير الهادي
؛ لاتهامها
بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها فيديوهات خادشة للحياء.
البداية جاءت برصد الإدارة العامة لحماية الآداب إدارة الفتاة حساباتها
الشخصية ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، وتمثل
اعتداء على القيم والمبادئ الأسرية والاجتماعية لما تحمله في طياتها من دعوة
للتحريض على الفسق؛ سعيًا وراء الاستفادة المادية.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية مشتركة من ضبط الفتاة بدائرة قسم شرطة
أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبتفتيش مسكنها ضبط هاتف محمول محمل عليه مقاطع فيديو
للمتهمة ذات محتوى خادش للحياء العام ومستلزمات تصوير تستخدمها المتهمة في إعداد
مقاطع الفيديو المُخلة الخاصة بها.
وبمواجهتها أقرت بإنشائها حسابات إلكترونية على بعض التطبيقات، فضلًا عن
قناتين على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تقوم من خلالهم بإعداد وتصوير وبث مقاطع
ذات محتوى خادش للحياء، لتحقيق نسب مشاهدة عالية؛ بهدف الحصول على استفادة وربح
مادى.
كما أقرت الفتاة باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال مواقع
التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتها
إلى المحاكمة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.