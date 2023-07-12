بعد الفيديو الصادم.. القبض على مشهورة سناب شات مروة راتب وحبسها ٥ سنوات بالإمارات

خرجت نغم شقيقة مشهورة سناب شات السورية مروة راتب عن صمتها في مقطع فيديو جديد اعتذرت من خلاله نيابة عن أختها وعلقت على سجنها 5 سنوات.

وقالت نغم راتب: " أعتذر بلسان أختي مروة وبلساني ولكن مروة أختي خانها التعبير وزلت وهي كان قصدها من الفيديو تشجيع المرأة الاعتماد على نفسها بس خانها التعبير".

وتابعت : " ما في إنسان ما يغلط وما في إنسان معصوم من الغلط ومثل ما تعودنا في دولة الإمارات دولة تسامح وكرم ، وحنا عايشين في هاي البلد وانولدنا فيها وتربينا وكبرنا فيها ولا مرة بدر إساءة منا طول هاي السنين".

وأضافت : " اللي يعرف مروة ويعرف طيبة قلبها وإنسانيتها ودورها الفعال بدعم المجتمع سواء من المرأة أو الرجل يعرف أد إيش ساعدت الشباب" .