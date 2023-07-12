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بعد الفيديو الصادم.. القبض على مشهورة سناب شات مروة راتب وحبسها ٥ سنوات بالإمارات

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مروة راتب وشقيقتها
الأربعاء، 12-07-2023 07:37 ص

 


خرجت نغم شقيقة مشهورة سناب شات السورية مروة راتب عن صمتها في مقطع فيديو جديد اعتذرت من خلاله نيابة عن أختها وعلقت على سجنها 5 سنوات.


وقالت نغم راتب: " أعتذر بلسان أختي مروة وبلساني ولكن مروة أختي خانها التعبير وزلت وهي كان قصدها من الفيديو تشجيع المرأة الاعتماد على نفسها بس خانها التعبير".


وتابعت : " ما في إنسان ما يغلط وما في إنسان معصوم من الغلط ومثل ما تعودنا في دولة الإمارات دولة تسامح وكرم ، وحنا عايشين في هاي البلد وانولدنا فيها وتربينا وكبرنا فيها ولا مرة بدر إساءة منا طول هاي السنين".


وأضافت : " اللي يعرف مروة ويعرف طيبة قلبها وإنسانيتها ودورها الفعال بدعم المجتمع سواء من المرأة أو الرجل يعرف أد إيش ساعدت الشباب" .


وعاقبت المحكمة المتهمة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية بقيمة 500000 درهم، فضلا عن إبعادها عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة الهاتف النقال المستخدم في ارتكاب الجريمة، ومحو المقطع المرئي محل الجريمة منه ومن الحساب الذي ارتكبت فيه، كما حكمت بغلق الحساب كليا، وحرمان المتهمة من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني ومن أي وسيلة تقنية معلومات أخرى نهائيا.



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