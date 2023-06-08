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بعد الفضيحة.. محكمة كويتية تقضي بالسجن المؤبد على إمام مسجد مصري

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الإمام المصري
الخميس، 08-06-2023 10:20 ص


قضت محكمة كويتية على وافد مصري بالسجن المؤبد، بعد إدانته باستدراج طفل إلى مسجد والاعتداء عليه نفسيا وجسديًا.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الوافد المصري وهو إمام مسجد، استدرج أحد أبناء الوافدين في محافظة الجهراء إلى داخل المسجد واعتدى عليه بالمخالفة لقانون الجزاء وقانون حماية الطفل.

وألقت الشرطة الكويتية القبض على المتهم بعد مطاردته ومحاصرته لدى محاولته الهروب من منفذ السالمي، لمغادرة البلاد بعد علمه ببحث الشرطة عنه ووضعه على قوائم المطلوبين.

ويشتبه في أن يكون المتهم، البالغ من العمر 40 عامًا، هو نفسه الذي خففت محكمة الاستئناف في الكويت حكما بإعدامه في 4 مايو الماضي إلى السجن 10 سنوات.

 

مدرس تربية دينية

وأفادت صحيفة "القبس" المحلية بأن المتهم، وهو مدرس تربية إسلامية، سبق اتهامه باعتداءات أخرى، وكانت لا تزال منظورة أمام المحاكم، ولم يصدر بها أحكام نهائية حتى الآن.

 

وقبل أشهر، قضت محكمة الجنايات في الكويت بإعدام وافد مصري لإدانته باعتداءات جنسية على عشرات الأطفال، بعد التعرف عليه من خلال أحد ضحاياه على مدار 3 أشهر.

 

وتبين من التحقيقات أن المتهم وفد إلى الكويت قبل 9 سنوات، ويعمل في وزارة التربية بإحدى مدارس الجهراء، وكان يتردد بين خيطان والفروانية للإيقاع بضحاياه من الأطفال.

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