بعد الضجة التي أحدثها.. بيرس مورجان يوجه رسالة مفاجئة لـ باسم يوسف

الأحد، 22-10-2023
07:56 ص
وجه المذيع البريطاني الشهير بيرس مورجان، الشكر للإعلامي الساخر المصري، باسم يوسف
، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، داعيا إياه للظهور معه مجددا، في برنامجه قائلا:"شكرا باسم.. أود أن أجلس معك شخصيًا في جولة ثانية، لديك صوت قوي ومهم في هذه الأزمة".
وجاء ذلك بعد منشور، نشره باسم علي موقع “اكس”، يؤكد فيه علي احترامه لبيرس مورجان، ولكنه يحترمه، قائلا:" أنا لا أنشر هذا من أجل تسجيل نقاط على بيرس، أنا لا أتفق مع بيرس حول الكثير من الأشياء... لكنني أحترمه في قدرته علي استضافة، الأشخاص ذوي الآراء المتعارضة، ومنحهم مساحة للتحدث، على الرغم من المحادثات الساخنة، والمقاطعات… بيرس: لا يعجبني رأيك ولكني أحترمك، آسف لسوء الفهم... ادعوني إلى لندن لإجراء مقابلة في الاستوديو،. أنا أطير على الدرجة الأولى.. من يريد رؤية هذا؟"، ليرد عليه بيرس بانه هو من سيذهب إليه في أمريكا للقائه.
وهاجم الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، صحفيا أمريكي شهيرا يدعى جاكسون هينكل، والذي يعد أحد أهم الصحفيين الأجانب دعما لفلسطين.
وهاجم بيرس مورجان، الصحفي الأمريكي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، واصفا اياه بغريب الأطوار، فقال له: “مرحبًا جاكسون، لا داعي للإهانة، لكنك في الحقيقة شخص غريب الأطوار”، وذلك ردا على ما كتبه جاكسون في حسابه على إكس، مصحوبا بجزء من لقاء بيرس مع باسم يوسف
، حيث طلب جاكسون من بيرس، التوقف عن الدعاية للصهيونية، والذي بدا واضحا خلال اللقاء.