بعد أشهر من الزواج.. شيري عادل تعلن طلاقها من طارق صبري

الأربعاء، 14-02-2024
10:36 ص
أعلنت الفنانة شيري عادل
انفصالها عن زوجها الفنان طارق صبرى وكتبت عبر خاصية ستوري حسابها بتطبيق انستجرام : تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا.. ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته.
يذكر أن قال طارق صبري
فى تصريحات تليفزيونية ، لا تعليق ، وأنه لا يحب التدخل فى حياته الشخصية مطلقًا وأن له الحرية الكاملة فى الرد.
واستكمل طارق صبري
، معلقًا: أى حد لى الحق أنه يسأل وإحنا لينا حق نرد أو لاء ، وأنا بحب مهنة الصحافة وكانت بدايتي مراسل وصحفي ولما بيحصل حتى هجوم مش بزعل ، عشان المهنة قائمة على معرفة الأخبار أول بأول.
ونشرت شيري عادل
عبر خاصية الاستوري على تطبيق انستجرام مؤخرًا ، صور وفيديوهات من كواليس تصوير مسلسل الوصفة السحرية الذي تشارك في بطولته وتنشغل في الانتهاء من تصويره حاليا.
يواصل حالياً صناع مسلسل “الوصفة السحرية”، والعمل يناقش عددا من القضايا الاجتماعية، خاصة العوائق والمشكلات التى تواجة المقبلين على الزواج حديثاً، والمشاكل التى تواجه الأشخاص فى السنوات الأولى من الزواج.
مسلسل “الوصفة السحرية” تدور أحداثه فى إطار 45 حلقة من بطولة شيرى عادل، وإسلام جمال، وميرهان حسين، وعمر الشناوى، وبسمة داود، ولقاء سويدان، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.