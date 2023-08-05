بعد أسبوع من وفاة نجل حسن يوسف.. قرار حزين من الفنان شقيقه





حالة حزن شديدة سيطرت على الفنان عمر حسن يوسف، بعد نحو أسبوع من وفاة شقيقه «عبدالله» غرقا في الساحل الشمالي.

وفي خطوة عبرت عن حزنه الشديد، قام عمر حسن يوسف، بتسويد حسابه على تطبيق انستجرام، وابتعد عن السوشيال ميديا، منذ وفاة عبدالله.

جنازة عبدالله حسن يوسف

وكان صدم حسن يوسف الحاضرين في جنازة ابنه حيث قال "ابني كان بيدخل سباقات سباحة في النيل وفي الآخر غرق في مترين".

وحرصت الفنانة لبلبة على مساندة زوجها السابق الفنان حسن يوسف بعدما فقد ابنه عبد الله الذى توفي غرقا في الساحل الشمالي.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير حضور جنازة عبدالله حسن يوسف، نجل الفنان حسن يوسف والسيدة شمس البارودي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان في المقدمة الفنانة عفاف شعيب، والفنانة ميرفت أمين، والفنان محمد فؤاد، وقدموا التعزية لوالده ووالدته وإخوته، وعمه المنتج محمد يوسف وزوجته وأبنائهم، قبل الصلاة علي الجثمان.

وفاة ابن حسن يوسف

توفي عبد الله، نجل الفنان حسن يوسف، غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين.

سبب وفاة ابن حسن يوسف كان محل بحث واهتمام الجميع، والذي سافر في عطلة لقضاء إجازة الصيف برفقة أصدقائه في الساحل وغرق بالبحر ولم يستطع أحد إنقاذه.

بحسب ما تم تداوله ، فقد جاءت وفاة عبد الله حسن يوسف اثر تعرضه للغرق في البحر، وأكد الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه أنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى.

وأكدت التقارير الطبية من مستشفى العلمين أن الراحل ابن حسن يوسف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المياه رئتيه، وهذا ما تسبب في وفاته.

وأوضح الأطباء أن نجل حسن يوسف وصل مستشفى العلمين وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وذلك وفقا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته بالفعل.

أبناء حسن يوسف

رزق حسن يوسف بأربعة أولاد هم ناريمان، ومحمود، وعمر، وعبد الله من زوجته شمس البارودي.