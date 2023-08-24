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بعد أداء العمرة.. سارة سلامة تظهر بملابس جريئة وبطن مكشوف

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سارة سلامة
الخميس، 24-08-2023 01:34 م


لفتت الفنانة سارة سلامة الأنظار في جلسة تصوير جديدة، حيث شاركت جمهورها صورا منها وظهرت بشكل مثير.
ونشرت سارة سلامة، عبر حسابها على إنستغرام، مجموعة من الصور من جلسة التصوير، حيث ظهرت مرتدية فستانًا أبيض طويلًا يكشف عن كتفيها وبطنها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع ماكياج بسيط.
وكانت الممثلة سارة سلامة سافرت إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، قبل أشهر قليلة.

وعلى صعيد آخر، شاركت سارة سلامة في مسلسلين خلال شهر رمضان 2023، وهما "الأجهر" و "أم البنات".
مسلسل "الأجهر" يضم فريقًا من النجوم، بما في ذلك عمرو سعد ودرة وسيد رجب وأنوشكا وعمرو عبد الجليل وآخرين، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.
أما مسلسل "أم البنات"، فتميز بوجود تشكيلة قوية من الفنانين، بمن فيهم سهير رمزي وناصر سيف وفريال يوسف ومحمد عبد الجواد وآخرين، ويأتي من تأليف أحمد صبحي وإخراج عبد العزيز حشاد.



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