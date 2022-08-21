بعدما حذفت صوره.. زوج نسرين طافش يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة

الأحد، 21-08-2022
11:48 ص
خرج زوج الفنانة
نسرين طافش
، عن صمته بعد حذف زوجته صورهما من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي
"إنستجرام".
وأفادت وسائل
إعلام أن نسرين طافش
انفصلت عن زوجها، بعد أقل من شهرين على الزواج.
ونشر زوجها
الدكتور شريف شرقاوي، عبر "ستوري إنستجرام"، صورة تجمعه بزوجته على شاطئ
البحر، وعلّق: "نسرين طافش
زوجتي وست الستات كلها.. نسرين لها مطلق الحرية في
التحكم في صور صفحتها، من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية واستخدموا طاقتكم فيما
يفيدكم".
وكانت الفنانة
نسرين طافش
حذفت كل الصور التي كانت تجمعها بزوجها الدكتور شريف شرقاوي، والذي
أعلنت ارتباطها به قبل أقل من شهرين.
كما ألغت نسرين
متابعة حساب زوجها على "إنستجرام"، في الوقت الذي احتفظ هو بمتابعتها
وبالصور والفيديوهات التي التقطها معها.
كان آخر ظهور
لنسرين على حساب زوجها منذ 3 أيام، وفيه كانا على شاطئ البحر يلعبان تنس، وقامت هي
بالتعليق على الفيديو بوضع رمز القلب.
شريف كان قد
أعلن ارتباطه بنسرين في نهاية يونيو الماضي، بنشر صورة تجمعهما، كما قامت هي بنفس
الأمر ونشرت صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت وفي يدها خاتم
الارتباط، وعلّقت: "ما جمعه الله، بارك الله وحفظ هذا الحب الأبدي إلى أبد
الآبدين".