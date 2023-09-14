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بعدما توقع زلزال تركيا والمغرب.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كارثي في 3 دول

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العالم الهولندي
الخميس، 14-09-2023 02:14 م


يتصدّر اسم العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، وذلك بسبب توقعاته بحدوث زلزال أشد خطورة من الذي حدث في المغرب خلال الأيام الماضية.
فالجميع يربط توقعات العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، بالأشياء الحقيقية التي تحدث على أرض الواقع، رغم نفي الجهات المتخصصة بعلوم الزلازل بأن هناك توقيعات لها، لكن هذا العالم، يصادفه الحظ في الكثير من الأوقات.
فخلال الساعات الماضية وتحديدًا بعد توقعه بـ زلزال المغرب، خرج وقال إن هناك زلزالاً جديدًا متوقعًا حدوثه في المغرب، وأن هذا الزلزال سيكون مرعبًا، مُحذرًا الجميع.
وقد عرضت قناة العربية تقرير فيديو يوضح أن العالم الهولدي، يقول إن هناك زلزالاً في 3 دول إحداها عربية.
وجاء في التقرير، أنه بعد التنبؤ بزلزال تركيا والمغرب؛ فإن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، يتنبأ بزلزال آخر أشد خطورة، ويُحذّر من حدوث زلازل قوية قد تؤدي إلى ظاهرة تسونامي، وذلك في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر.
وكشفت القناة، أن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، أشار إلى أن الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، سيصل النشاط الزلزالي، إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات، كما العالم حذر من أن الزلزال سيكون بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب، وتوقع أن هذا النشاط الزلزالي قد يؤدي لكارثة.

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