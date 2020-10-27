بشري سارة من وزارة التموين للمواطنين

الثلاثاء، 27-10-2020
02:21 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة التموين
والتجارة الداخلية عن إطلاقها لـ 4 خدمات للسجل التجاري علي بوابة الحكومة
الإلكترونية وهي خدمات " الاستدلال و الاستعلام و عدم الالتباس و مستخرج رسمي
" وذلك اعتبارا من نوفمبر المقبل.
و صرح وزير التموين
والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي في بيان منذ قليل بأنه تم أيضا العمل علي
إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية يضم بيانات جميع المنشآت الصناعية والتجارية .
و لفت الوزير إلي أن
ذلك يأتي ضمن جهود الدول للتحويل الرقمي و الذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نهضة
حقيقية للاقتصاد و الاستفادة من كافة الإمكانيات و رفع كفاءة الخدمات المقدمات .