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بشرى سارة من الإسكان بشأن المدن الجديدة

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بشرى سارة من الإسكان بشأن المدن الجديدة
 
الثلاثاء، 10-11-2020 06:43 م الطيب حسين

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة شهر، تبدأ من تاريخ الإعلان، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى - خدمى – استثمارى – صناعى...)، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.


وأشار المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أن هذه التيسيرات تسرى لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، ومازالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، موضحاً أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية (التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة – لا تسرى هذه التيسيرات على ما سبق سداده قبل الإعلان – لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة – لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز).

 

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