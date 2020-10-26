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بشار الأسد يصدر قرارًا الأول من نوعه منذ بدء الحرب

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بشار الأسد
 
الإثنين، 26-10-2020 05:16 م محمد فضل- متابعات
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين، قرارا "بتعيين محافظين لمحافظتي الرقة وإدلب"، وذلك بعد سنوات من شغور المنصب في ظل الحرب الدائرة في البلاد.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان لها، إن "الرئيس الأسد أصدر المرسوم رقم 293 للعام 2020، القاضي بتعيين السيد عبد الرزاق خليفة محافظا لمحافظة الرقة"، كما أصدر "المرسوم رقم 297 للعام 2020 القاضي بتعيين السيد محمد نتوف محافظا لمحافظة إدلب".

وأصدر الرئيس السوري أيضا قرارت أخرى بتعيين محافطين في محافظات حماة، والقنيطرة، ودير الزور.
 

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