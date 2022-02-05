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بسمة تصدم الجميع: «رفضت أرضّع بنتي عشان أنا مش بقرة»

Flickr_-_nicogenin_-_66ème_Festival_de_Venise_(Mostra)_-_Basma_Hassan
بسمة
Native
Teads
السبت، 05-02-2022 04:23 م

قالت الفنانة بسمة، أنها كانت ترفض الرضاعة، قائلة: «أنا مش بقرة ولا أمارس دور البقرة في حياة حد».
وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الستات» الذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة عبر شاشة «النهار»، مساء الجمعة، أنها رضّعت طفلةها «نادية» طبيعيًّا لمدة عامين ليس كل ساعتين أو أربع أو ست ساعات لكن وقتما كانت تريد.
وتابعت: «كنت أرفض إن طفل ينام جنبي.. أنا بتقلب ونومي تقيل ومش عاوزة طفل ينام جنبي.. لما رجعت من المستشفى يوم الولادة كان سريرها جاهز ولو علشان تنام لوحدها.. كنت فاكرة إن الحياة هتمشي ده لكني اكتشفت إنه مش حقيقي».
وأشارت إلى أنّ الأمومة غيَّرتها بشكل كبير، وقالت إن ابنتها أصبحت تتحكم فيها بشكل كبير، وعقّبت: «هيَّ لفاني على صابعها الصغير».
وأوضحت أنها تعرضت لاكتئاب بعد الولادة، وذكرت: «في أول يومين بعد الولادة كانوا بيجروا ورايا يقولولي رضعي البنت علشان جعانة وأنا كنت رافضة».
ولفتت إلى أنها أحبت طفلةها منذ اللحظة الأولى لكنّها لم تكن تعرف كيفية التحكم فيها، موضحة أن العامل الحاسم في ارتباطها بطفلةها تمثل في قضائهما فترة طويلة سويًّا.
 

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