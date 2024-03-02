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بسبب "هدية رمضان".. بن غفير غاضب بشدة..تفاصيل

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وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
السبت، 02-03-2024 12:01 م نسمه عبد الوهاب
أعرب  وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن غضبه بعد إطلاق سراح بعض المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في الاعتقال الإداري، متهما الشاباك بإعطاء الفلسطينيين "هدية رمضان".
وأعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك أنه في ضوء تقييم الوضع الذي أجرته جميع الأجهزة الأمنية في إسرائيل والذي وجد أن السجون لا تكفي، سيتم إطلاق سراح المعتقلين الإداريين الذين لم يبق لهم سوى شهر واحد على اعتقالهم لإفساح المجال للمحتجزين الذين يشكلون تهديدا أكبر.
وردا على هذه الإعلانات، ادعى بن غفير أنه لا توجد مسألة مساحة في السجون الإسرائيلية، قائلا إن أمر إطلاق سراح المعتقلين صدر "بتوجيهات مباشرة من رئيس الشاباك كبادرة رمضان".

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