بسبب ملابسها الجريئة.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بالإعلان عن ديانتها الحقيقية

الأربعاء، 16-02-2022
11:55 ص
بعد الانتقادات التي طالتها بسبب ملابسها الجريئة فضلًا عن مشاهد مثيرة،
ردت النجمة التركية الشهيرة بيرين، على
سؤال حول ديانتها الحقيقية، كون المعروف عنها أنها مسلمة لكن ما تفلعه جعل البعض
يشك في ديانتها.
وعلقت إحدى المتابعات على صورة نشرتها بيرين سات
وسأل إذا ما كانت تنتمي
إلى الإسلام وهذا أمر معروف جوابه أنها مسلمة لكن التعليق القصد منه أنها لا تتبع
تعاليم دينها.
لترد بيرين سات
بتعليق إعتبره الكثيرين أنه في قمة الذكاء حيث
قالت:"“نعم…ولدت مسلمة، علمانية وإمرأة مستقلة، سررت بمعرفتك”.
ورغم أنها لا ترد كثيراً على الانتقادات والتعليقات لكن يبدو أنها قد اكتفت
من كثرة الحديث حول هذا الأمر وقررت حسم الجدل.