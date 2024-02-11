بسبب علاقاته النسائية.. العثور على حارس مدرسة مقتول داخلها

كشفت النيابة العامة بالجيزة، تفاصيل مقتل حارس داخل مدرسة بالشيخ زايد، وتبين أن زوجته وراء ارتكاب الجريمة بسبب تعدد علاقاته النسائية وزواجه عرفيا من أخرى.



وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على تفاصيلها، وعرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها، وكتابة تقرير واف؛ لمعرفة سبب الوفاة.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثة حارس مدرسة في الحي ١٣ بمدينة الشيخ زايد داخل غرفته المخصصة للحراسة بالمدرسة، ووجه على الفور بانتقال قوات الشرطة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

وأسفر فحص ضباط قسم شرطة الشيخ زايد ثان عن العثور على جثة أربعيني مخنوقة بإيشارب حريمي وإن المبلغ عن الواقعة زوجته "حنان أ."، التي حضرت إليه لمساعدته في تنظيف المدرسة قبل بدء الترم الثاني من العام الدراسي، حيث عثرت عليه جثة هامدة، شكل اللواء محمد الشرقاوي فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.