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برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا.. وزارة العمل تعلن عن توفر 4352 وظيفة خالية

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برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا.. وزارة العمل تعلن عن توفر 4352 وظيفة خالية

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وزارة العمل
السبت، 02-12-2023 03:43 ص نسمه عبد الوهاب
جددت  وزارة العمل، في بيان لها، اليوم الجمعة، دعوتها إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، وإقامة المشروعات الصغيرة، والإستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني، وكذلك التقديم في الوظائف التي تعلن عنها وزارة العمل من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص

وقالت «الوزارة»، إنه تلقت طلبات من 35 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لديها 4352 وظيفة مٌتوفرة الأن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة «ذوي الهمم»، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت «الوزارة» أن التقديم على هذه «الفرص» خلال شهر ديسمبر 2023 الجاري عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر «الوزارة»، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان، وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على «الإنترنت».

وبحسب بيان صحفي اليوم قالت «الوزارة»، أن نشرة التوظيف الدورية تصدر كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ«الإدارة»، وأنها تُعلن اليوم الجمعة عن فُرص عمل جديدة، مُتوفرة في 10 محافظات، هي: القاهرة، والجيزة، وأسيوط، ودمياط، وبورسعيد، وسوهاج، والإسكندرية، والغربية، والفيوم، وشمال سيناء، في تخصصات: أمن صناعى، وممرضات، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات وتوصيل، وطباخين ،ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومدير مصنع،وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن ،وسائقين، ووسطاء تأمين، وكافة أعمال الفندقة،وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

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