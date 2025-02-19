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محامي أحمد أبوزيد يكشف مفاجأة بعد الإفراج عن موكله

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الأربعاء، 19-02-2025 01:21 م

 

كشف المحامي محمد عمر، محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد الذي يُحاكم في قضية تتهمه بالاتجار في النقد الأجنبي، حقيقة ما تردد عن رغبة موكله في مغادرة البلاد بعد انتهاء القضية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر" ، أوضح عمر أن موكله، لم يخبره بأي نية لمغادرة البلاد بسبب القضية التي يحاكم فيها.

وأضاف أن الرأي العام ربما يكون قد روج لهذه المعلومة على خلفية الاستنكار الذي أثارته القضية.

وأعرب المحامي عن ثقته في قرار المحكمة، مؤكدًا أن الحكم سيكون عادلًا بناءً على أوراق القضية.

وقال: "أثق أن القضية ستنتهي بما يجعل الأمور أكثر هدوءًا"، مشيرًا إلى أن أحمد أبو زيد لا يفكر في مغادرة مصر أو استكمال عمله من الخارج بعد انتهاء القضية.

وأشار محامي اليوتيوبر إلى أن المحكمة منحتهم فرصة للدفاع عن القضية، وأصدرت قرارًا بالإفراج عن أحمد زيد على ذمة القضية مع حجزها للحكم النهائي.

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