بدءًا من اليوم.. تعرف على أسعار السلع الغذائية بعد التخفيض





تنطلق اليوم السبت مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار، والتي أعلنت الحكومة تفاصيلها الأسبوع الماضي بالتعاون مع كبار المصنعين والتجار.

وتتضمن المبادرة تخفيضات على أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية التي تم التوافق عليها بين الحكومة واتحادات الصناعات والغرف التجارية ومنتجي الدواجن بنسبة تخفيض تتراوح بين 15 و25%.

ومن المتوقع أن تستمر المبادرة فترة 6 أشهر بداية من اليوم، بحسب ما ذكره رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.

وتتضمن هذه السلع السكر، والأرز، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، بالإضافة إلى الدواجن والبيض.

وأعلنت عدد من الشركات مشاركتها في المبادرة، كما أعلن اتحاد منتجي الدواجن الأسعار الجديدة بدءا من اليوم.

وجاءت الأسعار التي تم الإعلان عنها كالتالي:

كيلو الدواجن الحية

قبل الخفض: 80 جنيها

بعد الخفض: 73 جنيها

كيلو الدواجن المجمدة

قبل الخفض: 130 جنيها

بعد الخفض: 105 جنيهات

كرتونة بيض المائدة

قبل الخفض: 150 جنيها

بعد الخفض: 125 جنيها

كيلو السكر

قبل الخفض: 35 جنيها

بعد الخفض: 27 جنيها

جبن عبور لاند تتراباك 500 جرام

قبل الخفض: 31 جنيها

بعد الخفض: 28 جنيها

جبن عبور لاند تتراباك بلس 250 جراما

قبل الخفض: 15.5 جنيه

بعد الخفض: 14 جنيها

لبن عبور لاند 1 لتر

قبل الخفض: 33.5 جنيه

بعد الخفض: 31 جنيها

كيس لبن عبور لاند 500 ملي

قبل الخفض: 15.5 جنيه

بعد الخفض: 14 جنيها

عبوة جبن دومتي تتراباك الزرقا 500 جرام

قبل الخفض: 27.5 جنيه

بعد الخفض: 25 جنيها

عبوة جبن دومتي تتراباك الزرقا 250 جراما

قبل الخفض: 15 جنيها

بعد الخفض: 13.5 جنيه

عبوة جبن دومتي بلس 500 جرام

قبل الخفض: 34 جنيها

بعد الخفض: 31 جنيها

عبوة جبن دومتي بلس 250 جراما

قبل الخفض: 17 جنيها

بعد الخفض: 14.5 جنيه

زيت "قلية" 1 لتر

قبل الخفض: 55 جنيها

بعد الخفض: 45 جنيها

زيت "قلية" 700 ملي

قبل الخفض: 40 جنيها

بعد الخفض: 35 جنيها

زيت "قلية" 5 لترات

قبل الخفض: 230 جنيها

بعد الخفض: 195 جنيها

زيت هنادي 1 لتر

قبل الخفض: 55 جنيها

بعد الخفض: 45 جنيها

زيت هنادي 700 ملي

قبل الخفض: 40 جنيها

بعد الخفض: 35 جنيها

زيت هنادي 5 لترات

قبل الخفض: 230 جنيها

بعد الخفض: 195 جنيها

زيت هدية 1 لتر

قبل الخفض: 55 جنيها

بعد الخفض: 45 جنيها

زيت هدية 700 ملي

قبل الخفض: 40 جنيها

بعد الخفض: 35 جنيها

زيت هدية 5 لترات

قبل الخفض: 230 جنيها

بعد الخفض: 195 جنيها

زيت حلوة 1 لتر

قبل الخفض: 55 جنيها

بعد الخفض: 45 جنيها

زيت حلوة 700 ملي

قبل الخفض: 40 جنيها

بعد الخفض: 35 جنيها

زيت حلوة 5 لترات

قبل الخفض: 230 جنيها

بعد الخفض: 195 جنيها

لتر لبن جهينة (بخيره)

قبل الخفض: 35 جنيها

بعد الخفض: 33 جنيها