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«ببرود أعصاب».. ضربة جزاء «بنزيما» تثير جنون «غوارديولا»

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الأربعاء، 27-04-2022 10:37 ص

ببرودة أعصابه وبطريقة تسجيله للهدف الثالث من ضربة جزاء، أثار كريم بنزيما جنون بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي خلال مواجهة فريقيهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
سجل بنزيما هدفه في الدقيقة 82 حينما كانت النتيجة تشير لتقدم مانشستر سيتي بنتيجة 4-2. حيث احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ريال مدريد إثر لمس الكرة يد مدافع "السيتي"، الإسباني إيميريك لابورت، فتوجه بنزيما لتنفيذ الركلة، لكن جماهير الريال كانت مشدودة وعلى أعصابها لأن المهاجم الفرنسي كان قد أضاع ضربتي جزاء في غضون خمس دقائق خلال المباراة الأخيرة للفريق الملكي في الدوري الإسباني ضد أوساسونا.
ولكن بنزيما فاجأ مشجعي فريقه وحتى غوارديولا، ببرودة أعصابه وهدوئه حيث سدد الركلة على طريقة "بانينكا"، لتستقر الكرة على يمين حارس مانشستر سيتي الذي ارتمى في الجهة المعاكسة.
 

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