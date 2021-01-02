بالفيديو.. فنانة شهيرة تصدم الجميع: « مستعدة اتباس من أي فنان»

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فنانه
رانيا يوسف
 
السبت، 02-01-2021 01:02 م المصريون
كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن طريقة تصوير مشاهد القبلات في أعمالها، مشيرة إلى أنها تسأل المخرج "هل القبلة مهمة في المشهد أم لا"، موضحة أن تفاصيل القبلة في المشهد "شغل المخرج".
وردت رانيا يوسف على سؤال الإعلامي العراقي، نزار الفارس، بقناة "الرشيد" حول التحضير للقبلات في المشاهد بالقول: "بنسأل المخرج الأول إذا كان المشهد مهم أم غير مهم، وبنسأل هيتعمل إزاي، وهيتاخد من أي زاوية من اليمين أو الشمال أو من فوق أو من تحت".
وحول تعليق غادة عبد الرازق، على الإحساس بمشاعر في مشهد القبلة مع الممثل هاني سلامة، ردت رانيا يوسف بالقول: إزاي يكون فيه مشاعر وفيه ناس كتير بيتفرجو، معليش كل وحدة هي ومدى احترافيتها، يمكن غادة محترفة أكتر مني، مش بالبوس، إنما عدت وجود الناس حواليها وعاشت المشهد".
وأضافت: "المشهد يتم تصويره على أكثر من مرة، وليس مرة واحدة مثلما يراه المشاهد، وقد تتم إعادته 15 مرة بأكثر من زاوية وطريقة"، لافتة إلى أن المشهد "بيكون أكثر من شوت، وبعد كده بتتركب".
وأشارت "يوسف"، إلى أنها لا ترفض تمثيل مشهد القبلة مع أي ممثل آخر غير هاني سلامة، مؤكدة أنها عندما تتفق على أي فيلم، "لا تتدخل بترشيحات الممثلين الآخرين".

وقالت "مفيش مشاعر في المشاهد دي (مشاهد القبلات)"، مستغربة من تصريح غادة عبد الرازق حول مشاعر في مشهد القبلة مع سلامة.

 

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