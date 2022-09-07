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بالفيديو/ أشهر طباخ عربي يعتنق الإسلام وبعد ساعات كانت المفاجأة الصادمة

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الطباخ
Native
Teads
الأربعاء، 07-09-2022 10:56 ص


عاد الشيف اللبناني ريتشارد خوري، لإثارة الجدل بعد أقل من 24 ساعة على انتشار أنباء اعتناقه الإسلام والتخلي عن الديانة المسيحية.

وكان الشيف خوري، قد ظهر الأحد، برفقة رئيس جمعية المشائخ الصوفية في لبنان، جميل حليم الحسيني، في مقطع فيديو وهو يستمع إلى موعظة دينية، أشهر عقب انتهائها إسلامه وردد الشهادتين.

 لكن سرعان ما انتشر خبر اعتناقه الإسلام، نفى الشيف خوري، ذلك، مؤكدا أنه ”مازال مسيحيًا مارونيًا“.

وأوضح في تصريح لتلفزيون ”الجديد“ المحلي أنه ”ردد الشهادتين من منطلق احترامه جميع الأديان“، على حد تعبيره.

من جهتها، أصدرت جميعة المشايخ الصوفية في لبنان بيانا ردت فيه على تصريحات الشيف اللبناني.

وقالت الجمعية في بيانها، إنها تفاجأت اليوم بتسجيل صوتي للشيف ريتشارد مع بعض الإعلاميين يؤكد خلاله على أنه ”مازال متمسكا بالذي كان عليه ولم يتخلى عن عقيدته السابقة“.
وأضافت: ”وعلى هذا فليس صحيحًا ما قاله في الفيديو من أنه اعتقد ثم نطق بالشهادتين، فاتضح وبان أن الرجل مازال على ما كان عليه ولم يدخل في الإسلام“.

ويعتبر خوري من أشهر الطهاة على مستوى الوطن العربي، وهو متخصص في الأطباق الفرنسية، وله تجارب متلفزة من خلال برنامجي ”توب شيف“ و“صباح الخير يا عرب“، على قناة ”إم بي سي“، إلى جانب ظهوره المتكرر في تلفزيونات محلية.
شاهد الفيديو من هنا :
فيديو آخر هنا :


 

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