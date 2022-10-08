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بالصور.. نجم الزمالك يخطب ابنة فنانة شهيرة

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الخطوبة
Native
Teads
السبت، 08-10-2022 08:46 ص

أعلنت الفنانة إيمان أيوب خطبة ابنتها عائشة على نجم فريق الزمالك للكرة الطائرة  سيف عابد.
إيمان أيوب ممثلة شاركت في العديد من الأعمال الدرامية من أبرزها البيت الكبير، الحب بعد المداولة، عن العشق والدم، عيش أيامك، وغيرها.
واختفت الفنانة إيمان أيوب عن الساحة مؤخرا وقالت خلال لقاء تلفزيوني لها قبل أشهر على فضائية "صدى البلد 2": "اختفيت فترة عن التمثيل بسبب الزواج، وخلفت وبنتي عائشة في الجامعة حاليا وتدرس إعلام".

يذكر أن سيف عابد لاعب الزمالك الصاعد شارك مع منتخب مصر للشباب وهو من أبر الوجوه الشابة في الكرة الطائرة بمصر حاليا.


 

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