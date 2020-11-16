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بالصور.. فرنسية تعلن إسلامها بمصر بعد الرسوم المسيئة للرسول

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الفرنسية وزوجها المصري
 
الإثنين، 16-11-2020 03:28 م المصريون

شهدت جزيرة "هيسا" النوبية بمحافظة أسوان، إشهار سيدة فرنسية إسلامها بعد تزوجها من رجل نوبى مسلم، وسط احتفالات وفرحة بين أبناء النوبة وأهالى محافظة أسوان.
وقال صابر عسكر، زوج الفرنسية التى أشهرت إسلامها، إنه إلتقى بفتاة من أصول فرنسية تسمى "مانو" تبلغ من العمر 26 سنة، وذلك خلال عمله فى مجال السياحة، قبل ثلاث سنوات، ثم تطور الترابط بينهما ليتزوجها بعد أن عشقت أسوان وجمال بلاد النوبة وأخلاق أهل هذه البلدة، ثم بعد فترة أكدت له رغبتها في اعتناق الدين الإسلامي.
تأتي هذه الواقعة بعد فترة قريبة من إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول بفرنسا، وتصاعد الانتقادات ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب دفاعه عن الرسوم المسيئة باعتبارها حرية تعبير عن الرأي.



 

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