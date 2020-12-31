الخميس 31 ديسمبر 2020
توقيت مصر 18:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأزهر يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل

الرئيس السيسي: إجازة نصف العام 35 يومًا

بالحقنة الشرجية.. القبض على طبيب نفسي هتك عرض مريضاته

الموت يفجع الفنان صلاح عبدالله

الحكومة تصدر قرارات عاجلة: تأجيل الإمتحانات ووقف الحضور للمدارس

الإمارات.. يتلصص على جارته أثناء استحمامها

5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الأهلي

رسميا.. أحمد فتوح باق مع الزمالك حتى 2024

أبوتريكة: الدوحة كلها سمعت صراخي بعد هدف «أفشة» في الزمالك

وقّع أمس.. «شوبير» يفجر مفاجأة صادمة عن «شيكابالا»

ADS
 

بالحقنة الشرجية.. القبض على طبيب نفسي هتك عرض مريضاته

Capture
أرشيفية
 
الخميس، 31-12-2020 03:19 م المصريون

ألقت قوات الأمن القبض على طبيب نفسي بمنطقة النزهة، بعد تقدم عدد من مريضاته ببلاغات ضده إلى النيابة العامة، بتهمة التحرش بهن وهتك عرضهن.
وقالت الفتيات أنه خلال جلسات العلاج، ادعى الطبيب أنه استحداث الأحضان كطريقة جديدة للعلاج، بالإضافة إلى الحقنة الشرجية، زاعما أنه حصل على دراسات حديثة، تؤكد صحة روايته.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر ، وتوجهت قوة من المباحث إلى العيادة وتحفظت على الكاميرات، وبدأت فى مناقشة الشهود، ولا تزال القوات تواصل تحرياتها بشأن الواقعة.
وبدأت نيابة النزهة في التحقيق مع الطبيب النفسي «م. ف.»، المتهم بالتحرش وهتك عرض مريضاته، ومواجهته بما جاء على لسان مقدمى البلاغات.
وقررت النيابة التحفظ على كاميرات عيادة الطبيب، واستدعته على مدار 3 جلسات متصلة لسماع أقواله، إذ أنكر التهم الواردة على لسان بعض مريضاته، مدعيا أنها عبارة عن اتهامات كيدية ليس لها أساس من الصحة، واستشهد بعدد آخر من مريضاته، الذين لم يقدموا أي بلاغات ضده، ليدلل على صحة روايته.
قال الطبيب النفسي، خلال تحقيقات النيابة، تحديدا في الجلسة الأخيرة التي استغرقت 3 ساعات، إن الاتهامات هدفها الإساءة له، لأنه طبيب ناجح ويحظى بثقة كبيرة من المرضى الذين تعاملوا معه على مدار سنوات، سواء من الرجال أو النساء، نافيا تحرشه بالفتيات، أو حضن أي منهم.
 

إقرأ ايضا

أرشيفية

الأزهر يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المراحل

20200918101622676

الحكومة تصدر قرارات عاجلة: تأجيل الإمتحانات ووقف الحضور للمدارس

images

الإمارات.. يتلصص على جارته أثناء استحمامها

أخبار متعلقة

Capture

ممرضة تستدرج طبيبها لشقتها ثم كانت الصدمة بعد خلع ملابسهما