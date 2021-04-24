السبت 24 أبريل 2021
توقيت مصر 08:51 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طقس حار غدًا.. تعرف على درجات الحرارة

بيع المخدرات من الأخلاق.. منصة سعودية تنشر فيديو صادمًا

تصريحات نارية من أمير سعودي ضد حزب الله

مفاجأة في واقعة "بصق" لاعب الإنتاج على مدرب الزمالك

أول تعليق من علاء مبارك على وفاة عمه

عاجل.. الموت يفجع أسرة الرئيس مبارك

السعودية تطلق مبادرة هامة بشأن هؤلاء

عاجل.. السيسي يبحث مع كبار قادة القوات المسلحة تحديات الأمن القومي

موعد تطبيق أسعار البنزين بعد زيادتها اليوم

وفاة فنان شهير متأثرًا بكورونا

ADS
 

بالأسماء .. 5 من لاعبي الأهلي يرحلون إلى أوروبا نهاية الموسم

فريق الأهلي
بالأسماء .. 5 من لاعبي الأهلي يرحلون إلى أوروبا نهاية الموسم
 
السبت، 24-04-2021 08:37 ص أحمد عادل شعبان
بدأت العديد من الأندية التركية متابعة عدد من لاعبي الأهلي بعد تألقهم بشكل كبير الفترة الماضية.

وأول هؤلاء اللاعبين هو محمد مجدي قفشة الذي تلقى عرضين من الدوري التركي وآخر من الدوري الاسكتلندي.

ثاني اللاعبين الذين يتلقون عروضا من الدوري التركي هو المالي أليو ديانج حيث قدم مستويات كبيرة مع الأحمر خلال الفترة الماضية.

ثالث اللاعبين هو محمد شريف الذي بات نجم هجوم الأهلي وبخاصة بعد تسجيله لهدفين في في الزمالك.

رابع هؤلاء اللاعبين هو أكرم توفيق الذي بدأ يظهر بشكل جيد مع الأهلي بالإضافة إلى عمار حمدي.
 

إقرأ ايضا

قفشة

الأهلي يفاوض "عبد القادر و حمدي" تحسبا لرحيل قفشة

فنانة

فنانة شهيرة تشتم عمرو دياب وتامر حسني: بيغني زي الستات

علاء مبارك

الموت يفجع علاء مبارك و جمال مبارك

أخبار متعلقة

قفشة

الأهلي يفاوض "عبد القادر و حمدي" تحسبا لرحيل قفشة

فريق الزمالك

صلاح: نجم الزمالك وقع لنادي آخر منذ مدة طويلة .. ومع ذلك مازال يخدع الإدارة حتى الآن

رمضان صبحي

شوقي غريب يفاجيء رمضان صبحي بتصريحات غير متوقعة

محمد سعد

تلميح غريب من محمد سعد بشأن برنامج رامز جلال الجديد

محمود حميدة

محمود حميدة يفجر مفاجأة مدوية عن برنامج رامز جلال

محمد علي سليمان

أنغام تمتنع عن حضور حفل تكريم والدها .. والسبب مفاجأة