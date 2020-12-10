بالأرقام.. زيادة مرتبات المعلمين وموظفي الدولة والمعاشات

الخميس، 10-12-2020
01:27 م
المصريون
ينتظر المعلمين
وموظفي الدولة والمتقاعدين، زيادة في الأجور والمعاشات
،
وذلك خلال عام 2021، والتي تنطلق من تحسين أوضاع المعلمين
، وفقًا للقانون، الذي
أصدره مجلس النواب، مؤخرًا، وصدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يستهدف
تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر
الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم
الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع
ومبتكر، قادر على الإسهام الفعّال في بناء وتنمية وطنه.
زيادة أجور المعلمين
وحسب- صدى البلد- تتراوح متوسط الزيادات الشهرية في حزمة المزايا المالية
الجديدة للمعلمين
، والمقرر تطبيقها بداية من يناير 2021، من ٣٢٥ جنيهًا للمعلم
إلى ٤٧٥ جنيهًا لكبير المعلمين
وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة
المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6
مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
كما يتضمن زيادة بنسبة ٥٠٪ من قيمة بدل المعلم في ٣٠ يونيو٢٠٢٠، بما يتراوح
من ٧٥ جنيهًا إلى ١٨٠ جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين
يستفيد منها 1.4
مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز
أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات
مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بما يتراوح من ١٤٠
جنيهًا إلى ١٨٥ جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه،
بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل
العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل ٢٥٪ من قيمة مكافأة
امتحانات النقل في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون
معلم بمتوسط شهري يتراوح من ٦٥ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا
٧٠٠ ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من ٥٠ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3
مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن
أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ ٢٥٠ جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد،
و١٥٠ جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديري
المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية ٣١١ مليون جنيه
بخلاف الأعباء التأمينية.
زيادة المعاشات
أما بالنسبة لأصحاب المعاشات
، فقد تحدّدت نسبة زيادة المعاش حيث تضمن قانون المعاشات
الجديد تحريك موعد تحديد معدل
التضخم، منذ الأول من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل
التضخم في أول يوليو من كل عام، وتحديد نسبة زيادة المعاش المقرّرة بالمادة (35)
من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم، ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات
التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة، وإصدار قرار زيادة المعاشات
من رئيس الجمهورية بدلاً من رئيس هيئة التأمينات، لما لهذا القرار من تأثير على
كافة أصحاب المعاشات
، وعلى الخزانة العامة.
علاوة الموظفين
يمنح الموظفون علاوة خاصة تطبق مع بداية السنة المالية في يوليو 2021 ،
وكان البرلمان قد أصدر قانونا طبق العام الجاري، نص على: يُمنح العاملون بالدولة
من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر
الأساسي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا.
و يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين
المخاطبين بأحكام قانون الخدمة
المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من 1/7/2020، بفئات مالية
مقطوعة بواقع 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه
شهريًا للدرجة الثالثة، و250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه
شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهًا
شهريًا للدرجة العالية، و375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها،
ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من
الموظفين
أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو
الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.
وتنص المادة الرابعة علي أنه يقصد بالموظفين
والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون
الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط
الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم
تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة
الاقتصادية.