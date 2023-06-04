انتهت المغامرة.. باريس سان جيرمان يعلن خبر هام فما هو ؟

الأحد، 04-06-2023
03:21 ص
نسمه عبد الوهاب
أعلن نادي باريس سان جيرمان
، مساء السبت، رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل رسمي بعد موسمين قضاهما مع نادي العاصمة الفرنسية
.
وكان ميسي انضم إلى باريس سان جيرمان
في صيف 2021 في صفقة انتقال حر، بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع برشلونة على تمديد عقده الذي انتهى في يونيو 2021.
وقال الموقع الرسمي لنادي باريس: "بعد موسمين في العاصمة، تنتهي المغامرة بين ليونيل ميسي وباريس سان جيرمان
في نهاية السنة المالية 2022-23".
وأضاف: "يتمنى النادي المزيد من النجاحات لليونيل ميسي في بقية حياته المهنية".
وحقق ليونيل ميسي لقب الدوري الفرنسي مرتين مع باريس سان جيرمان
بجانب التتويج بالسوبر.
وشارك ميسي في 74 مباراة مع باريس سان جيرمان
، بكل البطولات، سجل خلالهم 32 هدف، وصنع 35.
وفي الموسم الحالي، لعب ميسي مع باريس 40 مباراة، سجل 21 هدفا وصنع 20 تمريرة حاسمة.
وارتبط ميسي بالعودة إلى برشلونة الإسباني، بالإضافة أيضا أنه مرشحًا للعب في الدوري السعودي