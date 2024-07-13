«المفتي»: لا يجوز بحال من الأحوال نشر «فضائح وصور» الآخرين على السوشيال ميديا دون إذن

السبت، 13-07-2024
11:40 ص
نسمه عبد الوهاب
قال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية
، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه لا يجوز بحال من الأحوال نشر الفضائح والصور الخاصة بالآخرين على «السوشيال ميديا» دون إذن منهم.
وأضاف رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال لقائه الأسبوعي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» على قناة «صدى البلد»، أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم حذر من نشر فضائح الناس أو نشر صورهم وعوراتهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وعرضه وماله»، فمُرتكِب هذا الفعل وقع في ذنب مركَّب؛ وهو انتهاك الخصوصية
ونشر الفضائح.