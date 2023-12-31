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المفتي: احتفال المسلمين بمولد المسيح عيسى أمر مشروع لا حرمة فيه

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المفتي
الأحد، 31-12-2023 07:00 ص


 

قال فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، أن احتفال المسلمين بمولد المسيح عيسى هو أمر مشروع لا حرمة فيه ما لم يخالف الاحتفال الشرع.

وأوضح أن ذلك مشروع لأنه تعبير عن الفرح به، كما أنَّ فيه تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من توقير وتقدير وتبجيل للسيد المسيح وأمه السيدة مريم عليهما السلام، ولو علمنا بذكرى مولد موسى عليه السلام لاحتفلنا به.

 

الفرح بميلاد سيدنا عيسي

 

وأضاف مفتي مصر خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» والمذاع على قناة صدى البلد، إن الفرح بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام فرَحٌ بقدوم النبي؛ لأنَّ سيدنا عيسى عليه السلام جاء مُبشرًا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

 

 

موضع مشرف

وأضاف: الفرح بيوم مولده المعجز هو أمر مندوب إليه؛ لأنَّ القرآن الكريم قد خلَّد ذِكْرَه وأمه مريم عليهما السلام في سورة مريم، ووضعه في موضع مشرِّف، وأمر النبي بتذكُّرِه.

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