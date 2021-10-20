«المحلل الشرعي» يفجر مفاجأة: وعدوني بـ150 جنيه عشان أثير ضجة

الأربعاء، 20-10-2021
11:23 ص
فجر محمد الملاح
، المعروف إعلاميًا بـ"المحلل الشرعي"
عن مفاجأة بشأن تصريحاته التليفزيونية، بزواجه من قبل 33 مرة أثناء عمله كمحلل شرعي
.
قال الملاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج
حضرة المواطن، مساء الثلاثاء: أنا عايز أقول الحقيقة للناس كلها، أنا لم أتزوج 33 مرة
خلال عملي كمحلل شرعي
.
وأضاف الملاح: رفعت دعوى قضائية لتكذيب تصريحاتي التليفزيونية
عن وظيفة المحلل الشرعي، بعد أن حصلت على وعد
بأنني سأكون نجمًا لامعًا بظهوري في التلفزيون للحديث عن هذا الأمر، ولم يحدث شيء،
وأنا أعمل موديل إعلانات في الأساس.
وأكمل محمد الملاح
: لن أتحدث في هذا الأمر إلا بوجود المحامي
الخاص بي، كي لا أقع تحت أي مساءلة قانونية، والمستشار محمد البحيري رفع دعوى قضائية
ضد "إم بي سي
مصر"، رافضاً الحديث عن ملابسات الواقعة، قائلاً: خايف علي
نفسي، جالي مكالمة من رقم مجهول، وقالي متتكلمش في الموضوع ده تانى، أنا مستعد آجي
في لقاء تليفزيوني وأكشف كل حاجة، بس مش هاقدر أتكلم في التليفون.
واستضاف الإعلامي شريف عامر
، في وقت سابق خلال برنامج يحدث
في مصر، المذاع عبر فضائية mbc، وأوضح أنه يعمل محللًا شرعيا، على طريقة فيلم زوج تحت الطلب للفنان
عادل إمام.
وأثار الملاح خلال الفترة الماضية، جدلًا واسعًا، بعدما كشف
زواجه 33 مرة كمحلل شرعي
لعودة المطلقات لأزواجهن، معلنًا أن ذلك كان لوجه الله ومجانًا.
أكد محمد الملاح
المحلل الشرعي، أنه حرص على الظهور في مداخلة
هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية لتوضيح حقيقة الضجة الإعلامية التي أثيرت عقب ظهوره مع الإعلامي شريف عامر
في
برنامج "يحدث في مصر"، كاشفا عن عدم زواجه 33 مرة كما تناول التريند الخاص
بالمحلل الشرعي، لافتاً إلى أنه تم وعده بمبلغ مالي قدرة 150 ألف جنيه لإشعال التريند،
ولم يتقاضى منهم مليما واحدا، فضلاً عن أنه لم يصبح نجما سينمائيا.