المحكمة تصدر قرارها بشأن زوج إعلامية شهرها في واقعة مصرع مدير بنك

الثلاثاء، 24-10-2023
12:34 م
أدانت محكمة جنح الشيخ زايد زوج إعلامية
شهيرة، في قضية مصرع مدير بنك عقره كلب يملكانه.
وأصدرت المحكمة قرارًا بسجن زوج الإعلامية أميرة شنب 3 سنوات مع الشغل، كما عاقبت خادمة تعمل لدى المتهم بالسجن عامين.
تعود الواقعة إلى فبراير من العام الجاري، حينما تعرض مدير بأحد البنوك المصرية لإصابات وجروح متعددة، إثر قيام كلب بيتبول بعقره.
وأصدرت حينها وزارة الداخلية بيانًا قالت فيه إن قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغًا من إحدى السيدات يفيد بتضررها من أحد الأشخاص، لعدم سيطرته على الكلب الخاص به، ما أدى إلى قيامه بعقر زوجها وتعرضه لإصابات وجروح متعددة.
وأوضحت الوزارة أنها واجهت المشكو في حقه بالواقعة وأقر بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي وقت لاحق، أمر النائب العام بحبس زوج الإعلامية المصرية أميرة شنب، بعد اتهامه بالإهمال وعدم احترازه بترك كلبه دون قيد أو تكميم، ما تسبب في عقره أحد جيرانه، ودخوله في غيبوبة تامة، انتهت بوفاته في وقت لاحق.