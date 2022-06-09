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المحكمة تصدر حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا على محمود شعبان بهذه التهم

نننةط
محمود شعبان
Native
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الخميس، 09-06-2022 02:28 م

قضت الدائرة الثانية "إرهاب" المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، بمعاقبة محمود شعبان بالسجن المشدد 15 سنة في اتهامه بالالتحاق بتنظيم "الجيش الحر" بسوريا.
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد.
وجاء في أمر الإحالة، الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهم محمود شعبان إبراهيم مصطفى، 50 عام، مدرس بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، بغضون شهر مارس 2013، خارج جمهورية مصر العربية، حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحق بجماعة الجيش الحر التي يقع مقرها بدولة سوريا، وأعد أعضائها تثقيفيا.
وجاء في تحريات قطاع الأمن الوطني، أعتناق المتهم محمود شعبان إبراهيم لأفكار تكفيرية قوامها، تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير رجال القوات المسلحة، والشرطة واستباحة دمائهم، وكذا تكفير المسيحيين، واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم.

كما جاء في تحريات الأمن الوطني، أنه في غضون شهر مارس عام 2013 التحق المتهم محمود شعبان بجماعة الجيش الحر الإرهابية، التي يقع مقرها بدولة سوريا والتي يعتنق أعضائها ذات الأفكار المار بيانها، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها واضطلاعه بإعداد عناصرها تثقيفيا.
 

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