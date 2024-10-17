"المال الحرام".. أحمد كريمة يرد على عمر كمال والأخير يعلق





رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، على سؤال وجهه مطرب المهرجانات عمر كمال، بشان إذا كان هناك شبهة حرمانية في أموال مطربي المهرجانات.

وقال كريمة في تصريحات عبر قناة "الحدث اليوم"، إنه لا يستطيع أن يعطي حكماً مطلقاً أو تعميماً بشأن حكم أموال مطربي المهرجانات، متابعًا: "حسنه حسن وقبيحه قبيح".

وأضاف أنه حتى لو وجدت مخالفة أو خطأ، فيجب التنبيه عليها برفق، متابعًا: "البعض كأنه وصي على الدين يحكم بالشرك والشرك وجهنم، الدعوة والإفتاء تحتاج إلى حكماء."

من جهة أخرى نشر مطرب المهرجانات عمر كمال رد الدكتور أحمد كريمة، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وجاء في الصورة المنشورة على حسابه بأن الدكتور أحمد كريمة يقول: “كمل على بركة الله واعمل صدقات كتير، فلوسك حلال وملكش دعوة بالناس الجاهلة”.