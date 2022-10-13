الجمعة 14 أكتوبر 2022
توقيت مصر 22:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يرغمون الشباب على ممارسة الجنس مقابل المال.. تفاصيل سقوط شبكة شذوذ الجيزة

فيديو صادم.. فنانة شهيرة ترمي ملابسها الداخلية في الزبالة

هل خضعت لعملية تجميل؟.. رحاب الجمل تفاجئ الجميع بتغير ملامحها بشكل صادم

انتقادات حادة لجامعة الكويت بسبب بيانها عن الطالبة المصرية المنتحرة

شوبير: الأهلي قرر دفع غرامة كهربا مقابل هذا الأمر

تصريحات جريئة لـ إلهام شاهين تضعها في حَرَج: لأن أكون أم أبدًا

الماسونية.. الطالبة المصرية المنتحرة داخل جامعة الكويت تترك رسالة صادمة

محاكمة جنائية.. بيان عاجل من النيابة العامة بشأن زوج «عروس الإسماعيلية»

لوفرين يوجه رسالة لمنتقدي صلاح: أيها الكارهون استمروا

تطور جديد في قضية اتهام عبدالله رشدي بهتك عرض فتاة عراقية

ADS
 

الماسونية.. الطالبة المصرية المنتحرة داخل جامعة الكويت تترك رسالة صادمة

cairo24.com.84_2_106217_17
الطالبة
Native
Teads
الخميس، 13-10-2022 11:45 ص


أقدمت طالبة مصرية في جامعة الكويت على الانتحار، أمس الأربعاء، وألقت نفسها من الدور الرابع في كلية العلوم.

ووفقا لوسائل إعلام كويتية، فإن الواقعة حدثت في الحرم الجامعي في منطقة الشدادية بمحافظة الفروانية، موضحة أن الطالبة تبلغ من العمر 19 عاما.

وراجعت الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة في كلية العلوم، وتبين أن الطالبة ألقت نفسها من الدور الرابع، وتم نقلها إلى مستشفى الفروانية، حيث وافتها المنية.

وأوضحت مصادر مطلعة أن محاولة الطلبة المتواجدين إنقاذ الطالبة والإمساك بها باءت بالفشل، حيث أفلتت منهم وسقطت من الدور الرابع.

وأصدرت النيابة العامة في الكويت بيانا، أوضحت فيه أنها تلقت بلاغا بالحادث من مخفر شرطة ضاحية عبدالله المبارك، مضيفة أنها باشرت إجراءات التحقيق بالانتقال لمستشفى الفروانية ومناظرة المتوفاة، وندب إدارة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام أن الطالبة المنتحرة تحمل الجنسية المصرية، وتركت رسالة مكتوبة قبل انتحارها، كتبت فيها: "بابا عمره ما حسسني إني كبيرة، على طول موترني ويخليني أشك في نفسي، أحب أقوله شكرا قضيت رسالة الماسونية وخلصت البشر من واحد".


 

إقرأ ايضا

631

يرغمون الشباب على ممارسة الجنس مقابل المال.. تفاصيل سقوط شبكة شذوذ الجيزة

1

فيديو صادم.. فنانة شهيرة ترمي ملابسها الداخلية في الزبالة

127-123623-rehab-elgaml-arts-celebs-ramadan-2022_700x400

هل خضعت لعملية تجميل؟.. رحاب الجمل تفاجئ الجميع بتغير ملامحها بشكل صادم