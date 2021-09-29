«المؤسس عثمان» في مشهد حميمي دون ملابس مع زميلته يثير ضجة

الأربعاء، 29-09-2021
12:06 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثل التركي
بوراك أوزجيفيت، الذي اشتهر بدور "عثمان ابن أرطغرل" في المسلسل
التركي التاريخي "المؤسس عثمان
"، في مشهد حميمي
دون ملابس مع زميلة
ه دون
الكشف عن وجهها، الأمر الذي شكّل ضجّة كبيرة بين الجمهور الذي عبّر عن غضبه من ذلك.
الا ان الحقيقة هي ان هذه الصورة هي من أحد أفلام بوراك السينمائية،
والذي تضمّن مشهدا يظهر فيه بوراك مع حبيبته يمارسان العلاقة الحميمة.
يشار إلى أن بوراك أوزجيفيت سيعرض له الجزء الثالث من مسلسل
المؤسس عثمان
يوم الأربعاء المقبل، وهو واحد من أهم المسلسلات التركية المترجمة والتي
يزداد نسب البحث عليها في العالم العربي، ومنطقة الشرق الأوسط.