الجمعة 25 يونيو 2021
توقيت مصر 15:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لاعب هارب.. محمد فضل يفجر سرًا لأول مرة عن رمضان صبحي

سر قرار موسيماني الصادم باستبعاد سداسي الفريق من مباراة الترجي

الفنانة فيروز تثير الجدل في أحدث ظهور لها

تدهور الحالة الصحية لـ جيهان السادات

دراسة تكشف كارثة ستتعرض لها مصر بسبب سد النهضة

التجارة والصناعة والسياحة يبحثان الاستعدادات الخاصة بمعرض إكسبو دبي 2020

الآثار تعلن موعد عودة القطع الأثرية التي تم ضبطها بفرنسا

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في المؤتمر السنوي الثامن للمنطقة الروتارية

تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة

شاهد/ كاميرا مراقبة توثق لحظات حميمية بين وزير صحة ومساعدته داخل مكتبه

ADS
 

الكيلو يتخطى 50 ألف جنيه.. تعيين حراسات خاصة على شجرة مانجو نادرة(فيديو)

Capture
ا
Native
الخميس، 24-06-2021 12:45 م

قام أحد سكان ولاية بيهار الهندية بتركيب كاميرات مراقبة وتعيين سكان محليين لحراسة شجرة "مانجو" من نوع "ميازاكي"، والتي تعد واحدة من أغلى أنواع المانجو في العالم.
وعن ذلك تحدث الرجل الهندي مالك الشجرة ويدعى فيكاس داس لوكالة "سبوتنيك"، قائلا: "إن هذا النوع هو أغلى مانجو في العالم، ويسمونه "بيض الشمس"، وهو ينمو في مقاطعة ميازاكي اليابانية".
وأوضح أن "هذه الشجرة عمرها 25 سنة، وحصلت عليها ابنة عضو سابق في المجلس التشريعي كهدية من أحد الأشخاص".
ولفت إلى أن الشجرة مراقبة بالكاميرات ويقوم بحراستها بعض السكان المحليين.
ووفقا له فإن "هذا النوع من المانجو يتميز بذوق ورائحة خاصة، وهو لا يخطط لبيعه في السوق، بل سينظم مزادا لهذا الهدف".
يشار إلى أن اسم "ميازاكي" يعود إلى المحافظة التي تتم زراعتها فيها باليابان، وتزن الحبة منها في المتوسط حوالي 350 غرامًا وهي غنية بمضادات الأكسدة وبيتا كاروتين وحمض الفوليك.
ويحتوي هذا النوع من المانجو على نسبة 15% من السكر أعلى من أنواع المانجو الأخرى.
كما يتراوح سعر مانجو ميازاكي بين 8 آلاف روبية للكيلوغرام (107 دولارات) و270 ألف روبية (3.6 ألف دولار)، بما يعادل 56 ألف جنيه مصري.
اضغط هنا وشاهد الفيديو:
 

إقرأ ايضا

unnamed

الفنانة فيروز تثير الجدل في أحدث ظهور لها

16637169111598631355

تدهور الحالة الصحية لـ جيهان السادات

download

دراسة تكشف كارثة ستتعرض لها مصر بسبب سد النهضة