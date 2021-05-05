الجمعة 07 مايو 2021
توقيت مصر 12:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار عاجل من خادم الحرمين بمنح هؤلاء وسام الملك عبد العزيز

حقيقة وفاة الفنان سمير غانم

وفاة معلم روحي رش المبيدات الحشرية في فمه

تصريح مفاجئ من وزارة الحج والعمرة عن حج هذا العام

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

شاهد.. نص تقرير كتبه جهاز أمني حساس عن مفكر مصري مثير للجدل

إصابة أسطورة ريال مدريد "إيكر كاسياس" بأزمة قلبية

بث مباشر.. الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري

بث مباشر.. الزمالك وسموحة في الدوري

«حمدوك» يُعلق على تهديد «السيسي» بالحرب بسبب سد النهضة

ADS
 

الكشف عن حجم ثروة عادل إمام الضخمة

عادل إمام
عادل إمام،
Native
الأربعاء، 05-05-2021 06:00 م محمد فضل
يعد الفنان الكبير عادل إمام، من أغنى الشخصيات الفنية في العالم العربي، وتعتبر ثروةه من الثروات الأكبر في هذا المجال. 

وحسب موقع Celebrity Net Worth، قدم عادل العديد من الاعمال خلال مسيرته، والتي جمعت له ثروة تقدر بالملايين، وتصل الى حوالى 100 مليون دولار أميركي.

وقبل فترة، قيل ان ثروة إمام تقدر بضعف هذا المبلغ، الا ان هذه الاخبار تبقى في اطار التكهنات والشائعات فقط .

من ناحية أخرى، كانت انتشرت أخبار عن اصابة الممثل القدير عادل إمام بفيروس كورونا، إلا أنها كانت مجرد شائعات، وهو بصحة جيدة وملتزم بالإجراءات الاحترازية.
 

إقرأ ايضا

إي وايان ميرتا

وفاة معلم روحي رش المبيدات الحشرية في فمه

صورة

شاهد.. نص تقرير كتبه جهاز أمني حساس عن مفكر مصري مثير للجدل

إيكر كاسياس

إصابة أسطورة ريال مدريد "إيكر كاسياس" بأزمة قلبية