"الكاميرا الخفية".. امرأة تعيش في دولاب لمدة أسبوعين لسرقة الطعام

السبت، 29-05-2021
06:25 م
فتحي مجدي
أصيب صاحب منزل بصدمة بالغة، عندما وضع كاميرا خفية لمعرفة سبب اختفاء الطعام، بعد أن اكتشف أن امرأة مجهولة تقيم داخل الدولاب هي التي تقوم بالاستيلاء عليه.
واجه الممثل جو كامينجز من مانهاتن
بنيويورك
، صديقته عندما لاحظ اختفاء الطعام، لكنها أنكرت مسئوليتها، فما كان منه إلا أن قام بوضع كاميرا خفية في المطبخ لمعرفة الحقيقة.
وأظهرت لقطات الرؤية الليلية، امرأة تنزل من دولاب يصعب الوصول إليه فوق باب، حيث شوهدت تضع قدميها بعناية على طاولة قريبة قبل أن تخطو بهدوء على كرسي ثم تنزل على الأرض.
وتتبع الكاميرا المرأة التي شوهدت تتجه إلى حوض المطبخ وتتبول فيه، قبل أن تفتح الثلاجة للحصول على الطعام والشراب، ومن ثم جلست على أريكته لمشاهدة التلفزيون قبل أن تفتح الثلاجة لتناول المزيد من الوجبات الخفيفة وتعود إلى مخبأها.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار"، اتصل جو بالشرطة وتم القبض على المرأة، واكتشف لاحقًا أنها كانت تعيش في الدولاب لمدة أسبوعين.
وكتب جو على موقع يوتيوب: "ليس لدي أي فكرة عن كيفية دخولها هناك. الطريقة الوحيدة للدخول هي من خلال النافذة لأنني في الطابق العلوي وهناك مخرج من الحريق".
وأضاف: "تعتقد الشرطة أنها كانت تأتي على الأرجح لتسرقني عندما غادرت وقررت البقاء في مكان بالمنزل.
من المفترض أن هذه ليست المرة الأولى التي يصادف فيها رجال الشرطة شيئًا كهذا".
وتم تصوير الفيديو في عام 2009 لكنه ظهر مرة أخرى بعد تسجيل أكثر من 14 مليون زيارة على موقع "يوتيوب"، حيث اندهش المشاهدون مما رأوه.
وكتب أحد المستخدمين "هذا هو السبب في أنك تحتفظ بكلب".
وعلقت أخرى قائلة: "لقد شربت من علبة العصير. هذا مقزز للغاية". وأضاف ثالث: "هذا مخيف مرعب".
https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/creepy-video-woman-scary-footage-17026094