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القوى العاملة تعلن عن 4300 وظيفة شاغرة في عدد من المحافظات

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السبت، 04-06-2022 09:04 ص

طرحت وزارة القوى العاملة، فرص عمل وصلت لحوالي 4322 فرصة عمل، للجنسين ضمن مبادرة "قادرون باختلاف".
وجاءت وظائف القوى العاملة في إطار مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير عمل لائق بهم فضلًا عن توفير حياة كريمة لهم.
وأشارت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الوظائف تتم من خلال 51 شركة ومصنعًا في القطاع الخاص وذلك في 12 محافظة على أن يتم شغلها خلال شهر يونيو الجاري.
ولفتت وزارة القوى العاملة إلى أن الوظائف التي تم الإعلان عنها متوفرة في المحافظات التالية:"محافظة القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الغربية، دمياط، الدقهلية، أسيوط، أسوان، المنوفية، البحيرة، والوادي الجديد".

خطوات التسجيل في فرص العمل بوزارة القوى العاملة
-  الدخول على موقع وزارة القوى العاملة؟.

-  الضغط على أيقونة تسجيل راغبي العمل.

- تسجيل البيانات الشخصية.
 

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