القبض على 10 من أساطير مزاج الخير في دمياط

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الخميس، 21-09-2023 01:28 م نسمه عبد الوهاب
ضبط الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بدمياط بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 6 أشخاص لهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة الزرقا.. وبحوزتهم 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 15 كيلو جرام لمخدر البانجو - بندقية خرطوش - طبنجة – عدد من الطلقات– مبلغ مالى.

وتمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة كفر سعد.. وبحوزتهم 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 18 كيلو جرام لمخدر البانجو - 50 قرص مخدر - بندقية خرطوش - 2 فرد محلى - طلقات خرطوش - سلاح أبيض "سكين" – مبلغ مالى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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