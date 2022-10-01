القبض على الداعية إبراهيم شهاب.. والداخلية تكشف جريمته

السبت، 01-10-2022
10:07 ص
ضبطت قوات الأمن القبض على داعية
بتهمة الاتجار في العقاقير
مجهولة المصدر، بزعم أنها " تعالج من السحر والمس".
وضبطت الشرطة الداعية
إبراهيم شهاب داخل محافظة القليوبية.
وكشفت وسائل إعلام أن "شهاب" كان بحوزته كميات
من العقاقير غير المرخصة ومجهولة المصدر لحظة القبض عليه، التي عمد خلال الفترة الماضية
على الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونوهت التحريات الأولية، بأن "شهاب" روج لهذه العقاقير
بأنها فعالة في "علاج من المس والسحر"، زاعمًا، خلال مقاطع فيديو عبر مواقع
التواصل الاجتماعي، أنها "تبطل أعمال السحر".
كما أشارت التحريات إلى أن المتهم يمتلك مركزًا للعلاج بالقرآن
الكريم لشفاء المحتاجين من الحسد والسحر، مستغلًا إياه في الترويج للعقاقير المضبوطة.
بتفتيش المركز سالف الذكر، تبين للجهات المعنية وجود كميات
من العقاقير بداخله، بغرض بيعها للمترددين عليه، محققًا مكاسب مالية طائلة.
جاء تدخل جهات الأمن، بعدما رصدت أنشطة "شهاب"،
التي وصفتها بأنها "غير قانونية ومؤثمة قانونًا".
كما تبينت الجهات الأمنية أن المتهم يصنع أدوية ويبيعها دون سند طبي أو
تصريح كتابي من الجهات المعنية في هذا الشأن، ما دفعها للتدخل سريعًا.