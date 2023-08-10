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"القاتل الصامت".. تقطير البول بعد الانتهاء من التبول علامة على مرض خطير

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ارشيفية
الخميس، 10-08-2023 01:28 م



التغييرات في البول يمكن أن تكون مؤشرا على حالة مرضية، والمعروفة باسم تضخم البروستاتا، وفي أوقات أخرى يكون من أعراض السرطان.
وعلى وجه التحديد يسبب سرطان البروستاتا بعض الأعراض غير المتوقعة.
وتقطير البول بعد الانتهاء من التبول هو أحد علامات الإصابة بسرطان البروستاتا، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.
وتشمل الأعراض الإضافية ضعف التدفق وصعوبة إفراغ المثانة والرغبة المفاجئة في التبول التي قد تؤدي إلى حدوث تسرب قبل الوصول إلى الحمام.
لذا إذا وجدت نفسك تستيقظ في منتصف الليل للتبول، فقد يكون سرطان البروستاتا أو تضخم غدة البروستاتا.
وغالبًا ما لا تظهر على الرجال المصابين بسرطان البروستاتا في وقت مبكر أي أعراض بسبب الطريقة التي ينمو بها السرطان، وهذا هو السبب في أن الكثير من الأشخاص يطلقون عليه اسم "القاتل الصامت".
لذا يجب استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من آلام غير مبررة في الظهر أو الفخذ أو الحوض.
ومن الأفضل لفت انتباه الطبيب المختص إذا وجدت أي دم في البول أو السائل المنوي أو فقدان غير مقصود للوزن.
وتشمل اختبارات سرطان البروستاتا عينة من البول وفحص الدم لمستضد البروستاتا النوعي (PSA) وفحص المستقيم الرقمي.

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