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الفنان شريف خيرالله:«بعت كل اللى حيلتي وشغال على تاكسي»

شريف خيرالله
شريف خيرالله
 
السبت، 10-04-2021 09:32 م محمد فضل
كشف الفنان شريف خيرالله، عن كواليس عمله كسائق تاكسي بعد ابتعاده عن عالم الفن، حيث علق على المنشور الذي شاركه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصد فيه حالته الشخصية، وأحدث ضجة بالوسط الفني، مشدداً على أنه لم يكن يقصد كل ذلك الجدل، قائلا: “أنا ممثل فاشل ولا أجيد مهنة التمثيل”.

وأوضح أن كل ما كان يقصده أن يعبر عن حزنه على ما وصل إليه من حالة من التعب والضيق نظراً لظروفه الصعبة.

وأشار الفنان إلى أنه عُرض عليه دور “ضيف شرف” في مسلسل “النهاية” الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، بينما لا يقبل نوعية تلك الأدوار، ولكنه فكر في أن يقبل ذلك؛ كون الشركة المنتجة جديدة والمخرج جديد ولم يعرفونه فبذلك يتيح لنفسه فرصة بالعمل معهم مرة أخرى.

وأضاف شريف، أن المخرج ياسر سامي أشاد بموهبته بعد تقديمه المشهد بشكل جيد، ولكنه فوجئ بعد ذلك بأن صناع العمل لم يستعينوا به من جديد أو يهاتفونه.

وأفاد الفنان بأنه “باع كل ما يمتلكه لكي ينفق على أسرته”، مشيراً إلى أن “سنه الآن لا يتناسب مع طبيعة عمل أخرى؛ كونه تخطى الـ 55 عاماً ويعمل في الفن منذ عام 1993”.
 

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