العوضي يكشف مفاجاة عن عودته لـ ياسمين عبدالعزيز

العوضي وياسمين

تحدثت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن شكل علاقتها مع أحمد العوضي، مؤكدةً أنها أحبته كأنها لم تحب قبله، وذلك خلال حلقتها مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، وبكت حين ذُكر اسمه وتحدثت إسعاد عنه.

ورد العوضي على سؤال إمكانية عودته للفنانة ياسمين عبدالعزيز مرة أخرى، بعد حلقتها مع إسعاد يونس، وإشارتها أنها تتمنى لو يعودان مرة أخرى، إذ قال العوضي في مداخلة مع عمرو الليثي بـ«واحد من الناس»، أنه مازال يحب ياسمين، ولم تحدث بينهما قطيعة



وأضاف العوضي في رده على سؤال حوّل الرجوع إلى الفنانة ياسمين عبدالعزيز.. اكن كل الاحترام إلى الفنانة ياسمين عيد العزيز وانا احبها جدا وهناك احترام وود بيننا، وهناك العديد من الحاجات بيننا، مشيرا إلى انها قامت بتهنئتي فور نجاح مسلسل «حق عرب» ولا يوجد خلاف بيننا ولو ارد الله أن نرجع إلى بعض مرة أخرى، سنرجع وياسمين عبدالعزيز لها مكانة كبيرة عندي، وانا ايضًا لي مكانة كبيرة عندها.



