العناني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الصوت والضوء و أوراسكوم

الأربعاء، 16-06-2021
09:12 ص
متابعات- أمينة عبد العال
شهد
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، توقيع عقد تطوير والمشاركة بالإدارة لعروض
الصوت والضوء
والمنطقة المخصصة للعرض بمنطقة الأهرام
ات، وذلك بين كلٍ من شركة مصر للصوت
والضوء والتنمية السياحية – إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع
الأعمال العام – وشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وذلك بحضور السيد هشام توفيق وزير
قطاع الأعمال، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور زاهي حواس
وزير الآثار الأسبق.
كما
حضر التوقيع المهندس نجيب ساويرس
العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة،
والسيدة ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس عادل
والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، حسب البيان الذي
تلقت " المصريون " نسخة منه .
وقد
وقع العقد كلا من محمد عبد العزيز العضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية،
و هشام جاد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات
ورئيس قطاعات التطوير والهندسة بشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة.
جدير
بالذكر أن هذا التوقيع يأتي في إطار الحرص على تحسين الخدمات المقدمة لزائري منطقة
الأهرام
ات من المصريين والسائحين الأجانب، وتطوير عروض الصوت والضوء
باستخدام الوسائل
التكنولوجية الحديثة مع الحفاظ على المحتوى التاريخي للعروض، بما يسهم في الترويج السياحي
للمنطقة.