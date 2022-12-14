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العثور على ممرضة جثة هامدة داخل حجرة بالمستشفى والكشف عن ما حدث

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العثور على ممرضة جثة هامدة داخل حجرة بالمستشفى والكشف عن ما حدث

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الممرضة
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الأربعاء، 14-12-2022 03:13 م

 

 

لقيت ممرضة تعمل بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، مصرعها بعد تناولها كمية كبيرة من المسكنات، تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وقررت الأجهزة المختصة في محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الممرضة وتعمل بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة مرسى علم، لبيان الصفة التشريحية وسبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وتعود تفاصيل الواقعة حين تم العثور على جثة الممرضة، وتدعى كاميليا ع ع، ملقاة على وجهها، وفي يديها كانولا وآثار حقن في اليد الأخرى، كما تم العثور على أمبول به مادة مسكنة ملقى بجوار الجثة.

 

وتلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بوفاة ممرضة تبلغ من العمر 34 عاما تعاني من الإصابة بسرطان الثدي، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة.

 

وتبين من التحريات الأولية تناول المجني عليها للمسكنات، بسبب المعاناة من المرض الذي أصيبت به.

 

كما تبين أن الممرضة انتقلت إلى المستشفى الخاص منذ فترة قريبة، وتعمل في القطاع الخاص، وتم نقلها إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى بعد العثور عليها ملقاة داخل إحدى الحجرات.

 

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