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العثور على جثة طفلة أمريكية بجوار مدرسة في فيصل

العثور على جثة طفلة أمريكية بجوار مدرسة في فيصل

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الإثنين، 19-08-2024 11:15 ص

 

 

عثرت قوات الشرطة على جثة طفلة مزودجة الجنسية بجوار مدرسة بشارع فيصل غرب الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفلة بشارع العشرين.

رئيس مباحث قطاع الغرب وجه ضباطه بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع فرقة الغرب بقيادة العقيد محمد الصغير.

تبين بالفحص المبدئي أن الجثة لطفلة يمنية تحمل الجنسية الأمريكية تدعى "ملك"ت." تبلغ من العمر 12 سنة، سقطت من الطابق الثالث بعقار مجاور لمدرسة خاصة.

ويعكف رجال المباحث الجنائية بقيادة المقدم أحمد عصام رئيس مباحث بولاق الدكرور على فحص الواقعة وتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه.

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