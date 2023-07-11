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الطالبة وعامل الدليفري.. أجبرته على ممارسة علاقة كاملة معها لإقناع والدتها بزواجهما

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ارشيفية
الثلاثاء، 11-07-2023 10:57 ص

 


على طريقة "البحث عن فضيحة".. علاقة آثمة جمعت بين طفلة لم تكمل عمرها الـ14 سنة، وعامل ديلفري من جيرانها، وبعدما تركت نفسها لحبيبها ومارسا علاقة غير شرعية تهرب منها وأصبحت المراهقة في مأزق. 

ولم تجد الصغيرة سبيلا للنجاة سوى الجلوس مع أفراد أسرتها والاعتراف بمصيبتها: "بحبه وعايزه اتجوزه"، بحسب تحقيقات النيابة العامة.


ما إن سمعت الأسرة حديث الطالبة، توجهت مسرعة إلى قسم شرطة أكتوبر، وحررت محضرا ضد الشاب اتهمته الطفلة بهتك عرضها. وأحيل المحضر إلى النيابة العامة.


وأحالت النيابة العامة بالجيزة، أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، والتي تضمنت التفاصيل الكاملة للجريمة ارتكبها عامل ديلفري، حيث يواجه اتهامًا بهتك عرض طفلة عمرها 14 عامًا.


كشفت التحقيقات أن المتهم هتك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد ولم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة بأن استدرجها عدة مرات مستغلا حداثة سنها وقلة حيلتها إلى منطقة مهجورة، وما أن انفرد بها حتى قام بتجريدها من ملابسها وممارسة العلاقة سويا.


واعترف المتهم في التحقيقات بمعاشرة الطفلة، مؤكدا أن الأمر كان بموافقتها ورضاها وأنه لم يجبرها على شيء حتى أنها كانت تذهب إليه وتطلب منه بإقامة علاقة غير شرعية معها، وذلك في سبيل إقناع والدتها بقبول خطبتهما.


وأكد عامل الدليفري في تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن الفتاة هي من أقنعته بممارسة العلاقة الكاملة حتى تقنع والدتها بالموافقة على الزواج منه.


واعترفت المجني عليها بإقامة علاقة غير شرعية معها، وذلك في سبيل إقناع والدتها بقبول خطبتهما، إلا أن عامل الدليفري قرر خلال تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن الفتاة هي من أقنعته بممارسة العلاقة الكاملة حتى تقنع والدتها بالموافقة على الزواج منه.

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